Роспотребнадзор ввел новые требования к заявлениям от граждан
Перед тем, как пожаловаться на нарушение потребительских прав в Роспотребнадзор, гражданин должен предоставить ведомству подтверждение того, что он «обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены». И тогда Роспотребнадзор может начать внеплановую проверку юрлица или ИП.
Не будет Роспотребнадзор реагировать на анонимные обращения и заявления. Даже если «изложенная в обращении или заявлении информация сама по себе может являться основанием для проведения внеплановой проверки».
А обращения в электронном виде будут рассматривать, только если «они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации».
За внеплановые проверки по «заведомо недостоверным сведениям» (заведумую недостоверность ведомство планирует установить в начале проверки) Роспотребнадзор может обратиться в суд для взыскания расходов, сообщает ведомство.
Теги: роспотребнадзор, новые требования
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