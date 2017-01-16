ОНФ в Самарской области ищет адреса, где плохо работают коммунальщики
ОНФ собирается выявить адреса, где плохо работают коммунальные службы – нечищеные дороги и тротуары, есть угроза схода снега с крыши, наледь.
Особое внимание активисты обращают на расчистку территории рядом с социальными объектами - школами, детсадами, учреждениями социального обслуживания, поликлиниками, помещениями пенсионного фонда, куда приходят пожилые, маломобильные граждане, и родители с детьми.
Для участия в акции #опасныйлед необходимо сфотографировать участок дороги, улицы, двора, где плохо сработали коммунальные службы, выложить фотографию на своей странице в социальных сетях: Вконтакте, Faccebook, Twitter, и др. Под фотографией указать адрес, где сделана фотография, и поставить хештег «#опасныйлед».
Информацию можно также направить на почту org63@onf.ru с указанием места, где была сделана фотография.
Теги: онф, опасный лед, самарская область, коммунальщики
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