Сегодня, 16:04

Участок возле университета на ул. Ак. Павлова застроят многоэтажками

Администрация Самары считает, что публичные слушания по вопросу застройки участка в Октябрьском районе (в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка) состоялись. Слушания проходили в форме сбора мнений со 2 декабря 2016 г. по 9 января.

За время проведения слушаний поступило только 2 обращения от граждан, говорится в заключении. Один гражданин полностью одобрил предлагаемую застройку. Второй возразил против строительства 22-этажного дома. «Предлагаемые параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства соответствуют действующему Генеральному плану городского округа Самара, – ответила ему администрация. - Территория проектирования находится в зоне планируемых территорий многоэтажного строительства».

В целом на участке планируется строить многоэтажные жилые дома 5-16 этажей, многоквартирные дома выше 3-х этажей со встроенными нежилыми помещениями на нижних этажах, объекты коммунального назначения (трансформаторная подстанция и распределительный пункт), а также парки и скверы.

Часть зоны Ж-4 предлагается изменить на Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного значения). Общая площадь участка, где планируется строительство, - 21 065 кв. м.

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