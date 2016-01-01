Сегодня, 15:42

Трамваи от Барбошиной поляны до 15 микрорайона опять ходят

"Движение трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15 микрорайона возобновлено", - об этом сообщает горадминистрация Самары.

Сегодня утром из-за повреждения "контактной сети трамвая посторонним автотранспортом в районе ул. Ташкентской – ООТ «ул. Силина» трамваи не ходили.

Теги: трамваи, самара

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