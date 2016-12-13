В Крещенскую ночь искупались 4000 человек
В Крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января приняли участие более 4000 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной МЧС. Безопасность обеспечивали более 100 человек, из них - 34 сотрудника Главного управления МЧС России по Самарской области.
«Мероприятия прошли без происшествий, случаев обращений граждан с обморожениями и переохлаждениями в период проведения Крещенских купаний не поступало», - сообщает пресс-служба.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 января 2017, 17:39
МЧС передумала - в Самаре откроют 7 мест для крещенского купания
Комментариев: 0
|Официальных купелей в Самаре не будет
12 января 2017, 17:11
|Как горела Самара на новогодних праздниках
11 января 2017, 09:34
|32 дома в Самаре осталось без отопления
15 декабря 2016, 11:24
| МЧС советует, как избежать обморожения
13 декабря 2016, 17:47