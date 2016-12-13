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В Крещенскую ночь искупались 4000 человек

В Крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января приняли участие более 4000 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной МЧС. Безопасность обеспечивали более 100 человек, из них - 34 сотрудника Главного управления МЧС России по Самарской области.

«Мероприятия прошли без происшествий, случаев обращений граждан с обморожениями и переохлаждениями в период проведения Крещенских купаний не поступало», - сообщает пресс-служба.

Теги: мчс, крещенье

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