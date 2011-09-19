Самарская область получит 120,148 млн рублей на жилищные сертификаты
Самарская область получит в этом году 120,148 млн рублей на выдачу 60 жилищных сертификатов для обеспечения жилье граждан по программе «Жилище».
2 жилищных сертификата на 2,456 млн рублей предназначены гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц.
57 сертификатов на 115,692 млн рублей - для граждан, признанных вынужденными переселенцами.
1 сертификат на 2 млн рублей - для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Всего правительство России выделит в этом году 5746 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей.
Теги: жилищные сертификаты, Жилище
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