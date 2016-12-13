Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию 1,11 млрд рублей
Долг жителей и предприятий Самары за поставку холодной воды и канализацию за 2016 г. составляет 1,11 млрд рублей, сообщают Самарские коммунальные сети (СКС). Это на 84 млн рублей больше, чем год назад.
По сравнению с 2015 г. долг бюджетных организаций (учреждений федерального, областного и городского подчинения) вырос на 40% - с 7,9 млн рублей до 13,4 млн рублей.
Самые крупные неплательщики – структуры МВД, исправительная колония №6 и ГБПОУ Самарской области «Технологический колледж имени Кузнецова». «Все бюджетники ссылаются на «недоплату федерального бюджета по лимитным обязательствам 2016 г.» и обещают погасить долги в начале 2017 года», - пишут СКС.
СКС грозят неплательщикам пенями за просрочку платежей и тем, что по закону могут выставить счета по долгам напрямую бюджетам – федеральному и Самарской области.
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13 января 2017, 15:39
Самарские коммунальные сети призывают платить за воду и канализацию в полном объеме
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