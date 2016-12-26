Отрадный подвел криминальные итоги года
Полиция Отрадного подвела итоги своей работы за прошлый год. В дежурную часть поступило 4346 сообщений о происшествиях и преступлениях. С 328 до 381 (16,2 %) выросло количество уголовных дел, направленных в суд. Увеличилось также количество расследованных преступлений - с 475 до 503.
Количество краж уменьшилось - с 298 в 2015 г., до 218 – в 2016 г. Но при этом в квартиры воры стали проникать чаще, а магазинами и складами интересоваться стали гораздо меньше.
Фактов разбоя зарегистрировано 6 (в 2015 г. – 5). В 2016 г. в городе 14 раз поджигали автомобили (в 2015 г. – 7). Все преступления "расследованы и направлены в суд", отрапортовали полицейские.
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