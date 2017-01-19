19 января 2017, 12:47

ГИБДД Самары ищет водителя

10 января в 12:10 "неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством с неустановленными регистрационными номерами, следовал по ул. Ташкентская со стороны дома 154 Б в направлении Московского шоссе. Напротив дома 170 по ул. Ташкентской совершил наезд на пешехода – женщину 1957 года рождения, которая стояла на обочине справ по ходу движения автомашины в попутном направлении. После чего водитель с места ДТП скрылся". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.

Женщина получила телесные повреждения, в больнице ей поставили диагноз «ушиб мягких тканей головы».

Отдел ГИБДД У МВД России по Самаре разыскивает скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228-53-49.

За 19 дней 2017 года 6 водителей, допустивших ДТП с пешеходами в Кировском районе Самары, скрылись с места происшествия. Личности 4 водителей уже установлены и привлечены к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ.

ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП водителя могут лишить прав на срок 1-1,5 лет или арестовать на 15 суток.

"Госавтоинспекция напоминает всем водителям что, если произошел наезд на пешехода, велосипедиста (ребенка или взрослого), даже если пострадавший ушел, убежал, уехал, сказал, что «все хорошо», о случившемся необходимо сообщить в дежурную часть ГИБДД, т.е. оформить данное дорожно-транспортное происшествие. Так как пострадавший может обратиться в медицинское учреждение через несколько дней. И тогда ваши действия снова будут квалифицироваться по ст. 12.27".

Теги: гибдд, наезд, пешеходы

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