В этом году на ремонт общежитий в Самаре направят 36,2 млн рублей
Самарское МП ЭСО (Эксплуатация, содержание общежитий) отчиталось перед мэрией за работу в прошлом году. По словам директора МП ЭСО Игоря Буренкова, доходы предприятия составили 410,9 млн рублей. По сравнению с 2015 г. они увеличились на 11,4 млн рублей.
«Собираемость платежей с населения превысила 100%, с учетом сбора долгов. В 2016 г. объем текущего ремонта общежитий на 69% превысил показатель 2015 г. Такое увеличение способствовало сокращению количества обращений населения в надзорные органы и снижению в 14 раз размера штрафных санкций», - пишет мэрия.
В 2017 г. запланировано направить на ремонт общежитий 36,2 млн рублей.
МП отвечает за 104 объекта муниципального жилого фонда общей площадью 365,4 тыс. кв. м, в том числе за дом ветеранов на пр. Кирова, 365.
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