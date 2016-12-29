У самарского МП «Ремжилуниверсал» все хорошо
Самарское МП «Ремжилуниверсал», которое заведует арендой и хранением муниципального имущества, в 2016 г. повысило доходы на 3,3 млн рублей. Расходы снизились на 6,5 млн рублей, издержки - на 25%. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Кроме того, на 23% повысилась производительность труда. В муниципальную собственность были возвращены 26 объектов недвижимости, зарегистрировано право хозяйственного ведения на 16 объектов общей площадью 4,7 тыс. кв. метров», - перечисляет достижения МП пресс-служба мэрии. Ни одного отрицательного момента, судя по материалам горадминистарции, за год не зарегистрировано.
В этом году «Ремжилуниверсал» планирует повысить доходы еще на 3 млн рублей и сократить на 23% и на 4% расходы на охрану объектов и оплату труда своих сотрудников соответственно.
Теги: МП «Ремжилуниверсал», мэрия
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