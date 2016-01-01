Сегодня, 11:56

В Самаре не ходят трамваи от Барбошиной поляны до 15 микрорайона

"В связи с повреждением контактной сети трамвая посторонним автотранспортом в районе ул. Ташкентской – ООТ «ул. Силина» движение трамвайных маршрутов №№ 21, 22, 24, 25 закрыто от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления". Об этом сообщает ТТУ Самары.

Как ездят трамваи:

- № 21 - от ООТ «Юнгородок» до 15-го микрорайона;

- № 22 - от ул. Красноармейской до Барбошиной поляны;

- № 24 - от ООТ «Костромской переулок» до 15-го микрорайона;

- № 25 - от ООТ «БТЭЦ» до 15-го микрорайона.

Сроки восстановления движения не называются - "после окончания аварийно-восстановительных работ".

Теги: трамвай, самара

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