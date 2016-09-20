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В Самарской области 14 молодых людей претендуют на одно рабочее место

HeadHunter подвел итоги года для молодежного сектора рынка труда Самарской области. В 2016 г. на вакансии для молодежи приходилось в среднем 7% от всех свободных рабочих мест.

Количество вакансий для молодежи за последний год выросло на 16%, а количество резюме — на 5%. На одну вакансию претендовало 14 кандидатов в среднем.

Наиболее востребованными молодыми кадрами на рынке труда Самары и области по итогам прошлого года были специалисты сферы продаж – 28,7% запросов местных работодателей в сфере «Начало карьеры/Студенты». Второе место получила сфера консультирования - 13,4% вакансий по области.

По данным HeadHunter, средняя заработная плата, которую предлагали начинающим специалистам, составила 22 тыс. рублей. При этом молодежь хотела больше - в среднем на 28 тыс. рублей.

 

Теги: работа, рынок труда

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