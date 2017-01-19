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4-ую очередь набережной в Самаре должны сдать до ЧМ-2018
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4-ую очередь набережной в Самаре должны отремонтировать не позднее 1 марта 2018 г. Заказчик – департамент градостроительства Самары изменил сроки окончания работ. Стоимость контракта осталась прежней – 660,8 млн рублей.
Аукцион по поиску подрядчика на ремонт этого участка набережной объявили в конце ноября. Победителя должны были выбрать 12 декабря. По условиям прежнего контракта работы подрядчик должен был закончить к 31 марта 2020 г.
От Силикатного оврага до ул. Осипенко подрядчик должен демонтировать остановки общественного транспорта, плитку, бортовой камень, заглубленные мусорные контейнеры, асфальтобетон, дождеприемные лотки, перила и различные ограждения, оборудование детской площадки, лестницы и площадки, амфитеатр, гранитные ступени сходов, гранит, а такэе металлический продуктовый магазин и кирпичное кафе на пересечении ул. Лесной и бул. Челюскинцев. Кроме того, перенесут скульптуры.
Строители должны демонтировать и заново собрать и скульптуру Ладья. На набережной появится новый фонтан (82 куб. м) из гранита - 3 чаши с декоративными элементами и подсветкой струй. Для обслуживания фонтана постоят насосную, где будет оборудование управления и вентиляции. Строители возведут крытый амфитеатр-террасу, установят стационарные туалеты и хозяйственно-бытовые корпуса. Обновится и система бытовой канализации.
Вдоль берега Волги появятся новые асфальтобетонный проезд со стоянкой, пешеходная зона, мощеная бетонной и гранитной плиткой, пешеходная дорожка для маломобильных групп населения, спортивная площадка и 2 детские спортплощадки с резиновым покрытием. На пляже заменят песок. Подрядчик обновит и малые архитектурные формы (качели, урны, скамейки), реконструирует откос, обустроит дорогу (отметим, что дорогу вдоль этого участка набержной ремонтировали этим летом. В том числе земнили и бортовой камень - Самара. ру), установит новые автобусные остановки. На дороге вдоль набережной появятся новые дорожные знаки и разметка.
Набережную будут освещать 460 светильников и 35 прожекторов на кронштейнах. Территорию благоустроят и озеленят, на газонах появится система автополива, откосный участок берегоукрепления (180 куб. м) реконструируют.
Теги: 4ая очередь набережной, самара, ремонт, аукцион
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