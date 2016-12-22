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Сызрань местами останется без света

Администрация Сызрани опубликовала график отключения электроэнергии для планового ремонта сетей.

Сегодня, 19 января, с 13.00 до 16.00 свет отключат по адресам:

— пр. Гагарина, дома с 89 по 93;

— пр. 50 лет Октября, д. 66.

19-20 января с 13.30 до 16.30:

— по ул. Советская, д. 106 – 154.

Теги: свет, сызрань, отключение

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