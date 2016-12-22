Вчера, 11:11
Сызрань местами останется без света
Сызрань местами останется без света
Администрация Сызрани опубликовала график отключения электроэнергии для планового ремонта сетей.
Сегодня, 19 января, с 13.00 до 16.00 свет отключат по адресам:
— пр. Гагарина, дома с 89 по 93;
— пр. 50 лет Октября, д. 66.
19-20 января с 13.30 до 16.30:
— по ул. Советская, д. 106 – 154.
Теги: свет, сызрань, отключение
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