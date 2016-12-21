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В Самарской области выберут двух депутатов

В этом году в Самарской области пройдут дополнительные выборы депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8, а также дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3. Об этом сообщает избирком Самарской области.

Теги: самарская область, выборы, смышляевка, савруха

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