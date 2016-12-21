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В самарской областной библиотеке расскажут о секретах долголетия

20 января в Самарской областной библиотеке откроется выставка «Вопросы. Гипотезы. Ответы: Наука XXI век».

В экспозиции статьи из журналов «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь – XXI век», посвященные перспективам развития науки в XXI веке. Посетители узнают о новых технологиях в области медицины по борьбе с тяжелыми заболеваниями и секретах активного долголетия

Выставка продлится до 20 февраля.

 

Теги: соунб, выставка, наука

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