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В самарской областной библиотеке расскажут о секретах долголетия
В самарской областной библиотеке расскажут о секретах долголетия
20 января в Самарской областной библиотеке откроется выставка «Вопросы. Гипотезы. Ответы: Наука XXI век».
В экспозиции статьи из журналов «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь – XXI век», посвященные перспективам развития науки в XXI веке. Посетители узнают о новых технологиях в области медицины по борьбе с тяжелыми заболеваниями и секретах активного долголетия
Выставка продлится до 20 февраля.
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