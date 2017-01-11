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Прокуроров, сотрудников ФСБ, Следственного комитета и полиции не пустят в здание правительства Самарской области

Правительство Самарской области внесло изменения в «Положение о пропускном режиме в здание Правительства Самарской области по адресу: г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210».

Изменения коснулись только вопроса о пропуске в здание правительства представителей правоохранительных органов.

В прежней редакции Положения было указано:

«5.1. На основании служебного удостоверения имеют право входить в административное здание:

5.1.13. руководящий состав правоохранительных органов Самарской области, военного комиссариата Самарской области (до руководителей управлений и отделов включительно)»

В уточненной редакции Положения по-прежнему по служебным пропускам в здание правительства могут пройти представители руководящего состава военного комиссариата Самарской области (до руководителей управлений и отделов включительно).

Представители прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета и полиции могут пройти в здание по своим пропускам, но только при следующих условиях:

«прокуроры при осуществлении возложенных на них функций;

сотрудники органов ФСБ в случае, если имеются достаточные данные полагать, что в административном здании совершается или совершено общественно опасное деяние , выявление, пресечение, предупреждение, раскрытие и расследование которого отнесено законом к ведению органов ФСБ, а также в случае преследования лиц, подозреваемых с совершении такого деяния, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан;

сотрудники Следственного комитета при осуществлении процессуальных полномочий;

сотрудники полиции при предъявлении служебного удостоверения в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных нарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции».

Теги: Положение о пропускном режиме в здание Правительства, приказ, самарская область

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