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Центр по делам гражданской обороны купит технику на 19 млн рублей

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" ищет поставщика пожарной, специальной и автомобильной техники.

Начальная цена контракта – 18,830 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета.  

По данным сметной документации, на эти деньги купят:

- три пожарных автоцистерны за  4,9 млн каждая;
- один автомобиль первой помощи за 3,28 млн рублей;
- один оперативно-служебный автомобиль за 686 тыс. рублей.

Исполнителя определят 30 января. Срок исполнения контракта – не более 60 дней с момента подписания договора.

Поставщик должен доставить товар на склад заказчика по адресу: Самара, ул. Ново-Урицкая, 6А.

В октябре прошлого года правительство области решило увеличить штат противопожарной службы и служащих Центра по делам гражданской обороны. Штат Центра расширили до 2260 сотрудников вместо 2143.

 

 

Теги: спецтехника, пожарные

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