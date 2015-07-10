Центр по делам гражданской обороны купит технику на 19 млн рублей
Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" ищет поставщика пожарной, специальной и автомобильной техники.
Начальная цена контракта – 18,830 млн рублей. Средства поступят из областного бюджета.
По данным сметной документации, на эти деньги купят:
- три пожарных автоцистерны за 4,9 млн каждая;
- один автомобиль первой помощи за 3,28 млн рублей;
- один оперативно-служебный автомобиль за 686 тыс. рублей.
Исполнителя определят 30 января. Срок исполнения контракта – не более 60 дней с момента подписания договора.
Поставщик должен доставить товар на склад заказчика по адресу: Самара, ул. Ново-Урицкая, 6А.
В октябре прошлого года правительство области решило увеличить штат противопожарной службы и служащих Центра по делам гражданской обороны. Штат Центра расширили до 2260 сотрудников вместо 2143.
Теги: спецтехника, пожарные
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