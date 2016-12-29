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В детсаду Крутых Ключей практиковали поборы с родителей

Прокуратура Красноглинского района Самары выяснила, что в детском саду №1 в Крутых Ключах практикуют поборы с родителей.

С родителей воспитанников детского сада ежемесячно взимали плату за охрану помещений, а если она не поступала задолженность фиксировали в специальной квитанции. Также с родителей собирали деньги на другие нужды, но отчетность по этим средствам не вели.

«Кроме того, руководитель садика без согласия собственника муниципального имущества ООО «Мир здоровья» было предоставлено помещение детского сада для осуществления коммерческой деятельности по реализации кислородных коктейлей», - пишет пресс-служба прокуратуры. Договор заключен не был, средства от деятельности на счет детского сада не поступали. На таких же условиях часть помещения детсада отдали ООО «Стлика» для предоставления услуги «Соляной комнаты».

В отношении заведующего Натальи Петровой возбуждено административное дело по ст. 7.35 КоАП РФ(Нарушение муниципальным предприятием порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом).

Максимальные санкции по этой статье для должностных лиц - штраф в размере от 1 до 10% цены сделки.

По Федеральному Закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране здания образовательной организации, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

Теги: крутые ключи, детсад, прокуратура, поборы

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