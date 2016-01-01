После крещенского омовения граждан развезут на автобусах
В 00:30 19 января 2017 г. к местам, где оборудованы купели в Самаре, «будет подан общественный транспорт», сообщает горадминистрация.
Пять автобусов большой вместимости будут ждать горожан:
- на остановке «Некрасовская» на Волжском проспекте;
- у гостиницы «Волга» на Волжском проспекте;
- у кинотеатра «Волна» на Волжском проспекте;
- на остановке «Магазин» на улице Советской Армии;
- на конечной остановке автобусного маршрута № 6 (на разворотной площадке у санатория «Самарский»).
В 01:00 автобусы отправятся в режиме «экспресс» - маршруты и остановки будут по предложению пассажиров.
Пять купелей в Самаре уже оборудованы на спуске улиц Маяковского, Полевой, Некрасовской, Советской Армии и на 9-й просеке.
Теги: Крещение, купели, автобусы, Самара
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