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После крещенского омовения граждан развезут на автобусах

В 00:30 19 января 2017 г. к местам, где оборудованы купели в Самаре, «будет подан общественный транспорт», сообщает горадминистрация. 

Пять автобусов большой вместимости будут ждать горожан:

- на остановке «Некрасовская» на Волжском проспекте;

- у гостиницы «Волга» на Волжском проспекте;

- у кинотеатра «Волна» на Волжском проспекте;

- на остановке «Магазин» на улице Советской Армии;

- на конечной остановке автобусного маршрута № 6 (на разворотной площадке у санатория «Самарский»).

В 01:00 автобусы отправятся в режиме «экспресс» - маршруты и остановки будут по предложению пассажиров.   

Пять купелей в Самаре уже оборудованы на спуске улиц Маяковского, Полевой, Некрасовской, Советской Армии и на 9-й просеке.

Теги: Крещение, купели, автобусы, Самара

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