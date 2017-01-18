18 января 2017, 16:40

Следить за туалетами на самарской набережной будет ООО «Экосистема»

ООО «Экосистема» будет до конца года обслуживать передвижные туалетные кабины на набережной в Самаре.

Конкурсная комиссия, допустившая к конкурсу две компании – «Экосистема» и ИП Гричук Андрей Михайлович, признала победу за первой компанией, у которой 12-летний стаж работы и меньшая цена. ИП предлагал свои услуги за 570 тыс. рублей. Начальная цена составляла 844 780 рублей.

Теги: экосистема, туалеты, самара, набережная

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