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 18 января 2017, 16:40 
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Следить за туалетами на самарской набережной будет ООО «Экосистема»

ООО «Экосистема» будет до конца года обслуживать передвижные туалетные кабины на набережной в Самаре. 

Конкурсная комиссия, допустившая к конкурсу две компании – «Экосистема» и ИП Гричук Андрей Михайлович, признала победу за первой компанией, у которой 12-летний стаж работы и меньшая цена. ИП предлагал свои услуги за 570 тыс. рублей. Начальная цена составляла 844 780 рублей. 

 

Теги: экосистема, туалеты, самара, набережная

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