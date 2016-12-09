Шляхтин: «Я думаю, что "Сент-Этьен" уже получил достойные деньги даже за аренду игрока»
Министр спорта Самарской области прокомментировал возможное разбирательство с ФИФА по поводу перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в санкт- петербургский "Зенит" .
Накануне портал Butfootballclub со ссылкой на источники в "Сент-Этьене" сообщил о том, что французский клуб готовит обращение в палату разрешения споров ФИФА о проведении расследования трансфера полузащитника Молло.
Сегодня французский L'Equipe сообщил, что сумма трансфера составила €3,5 млн, при этом €3 млн из них были оформлены как бонусы и комиссионные.
"Я читаю прессу так же, как и вы. Пусть обращаются. Вы знаете, как говорится, один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить", - сказал ТАСС Шляхтин. На вопрос, не беспокоит ли его сложившая ситуация, Шляхтин ответил: "Нет, абсолютно, мы готовы к этому. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у "Сент-Этьена", мы платили определенные деньги за аренду. Я думаю, что "Сент-Этьен" уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание - трансфер Молло из "Сент-Этьена" летом стоил нам ноль, и этим, по- моему, все вопросы снимаются".
По словам Шляхтина, самарский клуб, как и положено, выплатит 50% от трансфера "Сент-Этьену", однако сумму трансфера называть отказался. "Мы им выплатим 50% с трансфера, который был с "Зенитом". Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с "Зенитом"; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали", - сказал он.
Молло перешел в самарский клуб на правах аренды из "Сент-Этьена" летом 2015 г. Срок аренды был рассчитан на 1 сезон. Через год игрок подписал с "Крыльями" трехлетний договор. За "Крылья Советов" Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов.
"Крылья Советов" и "Зенит" договорились о переходе Йоана Молло 10 января. Как писал «Спорт-Экспресс», сумма трансфера оценивается в 3 млн евро, а сам футболист будет получать в "Зените" около 1,5 млн евро. В Самаре, как было озвучено на заседании губдумы 27 декабря, Молло получал самую большую зарплату среди игроко "Крыльев" - 65 тыс. евро в месяц.
Теги: Молло, Шляхтин, фифа, сент-этьен
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