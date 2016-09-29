Сегодня, 15:50

Кто выиграет от ипотечного кредитования в России в 2017 году

Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 10% и факторы к ее снижению раньше марта 2017 года не просматриваются, во-первых, потому что в январе выплачивается единовременная компенсация пенсионерам, во-вторых, ежемесячная индексация пенсий способствует росту инфляции. Но Центральный банк допускает уменьшение ключевой ставки до 8% во втором квартале 2017 года, что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотечному кредитованию.

Общие тенденции развития российской экономики свидетельствуют о восстановлении роста ВВП. По данным Центрального банка, в 2017 году прогнозируется рост ВВП в пределах 0,2-0,6%, в а 2018–2019 годах – на уровне 1,7-2,5%. Это в первую очередь связано с повышением цены на нефть марки Brent в первом квартале в среднем до 53 долларов за баррель, во втором – до 56 долларов за баррель. Увеличение стоимости черного золота стало следствием снижения объема его добычи странами персидского залива (прежде всего, речь идет об ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейте) и связано с мировыми тенденциями по изменению цены марку Brent. Что касается марки Urals, то, по прогнозам регулятора, она будет стоить около 60 долларов за баррель и не упадет ниже 40 долларов за баррель. Это положительно скажется на курсе национальной валюты как основного кредитного ресурса ипотеки.

Уровень реальных доходов населения в 2017 году будет повышаться вследствие того, что Центральный банк проводит сберегательную денежно-кредитную политику с сохранением заработных плат и реальных доходов, однако темпы восстановления и роста последних прогнозируются невысокие, чуть выше нуля, особенно в государственном секторе. Данный фактор может неоднозначно отразиться на объемах ипотечного кредитования.

Для поддержания его темпов правительство приняло решение о продлении программы поддержки ипотеки до 1 марта 2017 года. Однако в нее были внесены некоторые изменения.

Во-первых, расширились категории заемщиков, которые реструктурировали задолженности по ипотечному кредитованию; во-вторых, остаток суммы кредита для государственной поддержки реструктуризации ипотечного долга был увеличен с 10 до 20% от стоимости недвижимости. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию разработало электронную закладную и новый ипотечный продукт – «Фабрика ипотечных ценных бумаг» с гарантией АИЖК.

Средние ставки по данному виду кредитов в настоящее время находятся на уровне 11-13%, в среднем – 12,7%. Ипотека с государственной поддержкой выдается в среднем по ставке 12% годовых. Выпадающие доходы банковского процента субсидируются за счет бюджетных средств по следующей формуле: ключевая ставка регулятора плюс 2,5 процентных пункта при внесении первоначального взноса не ниже 20% от стоимости недвижимости сроком на 25-30 лет.

В целом можно сделать вывод, что ипотечное кредитование в 2017 году будет развиваться более эффективно и выгодно как для банков, так и для их клиентов, чем за соответствующий период прошлого года.

Теги: РЭУ им. Г.В. Плеханова, ипотечное кредитование

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.