Сегодня, 16:10

Как правильно купаться в проруби

Администрация Самары перед Крещением напоминает горожанам о правилах безопасности при купании в проруби.

Рекомендации:

- окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;

- перед купанием в проруби необходимо разогреться, сделав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

- во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;

- никогда не ныряйте в прорубь вперед головой – это может привести шоку от холода;

- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

- не находитесь в проруби более 1 минуты;

- при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно;

- после купания следует растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Напомним, в Самаре оборудовано пять официальных купелей: на спусках улиц Маяковского, Полевая, Некрасовская, Советской Армии, а также на 9-й просеке.

Все официальные места купания оснащены деревянными ступенями и поручнями. Безопасность будут обеспечивать сотрудники МЧС и медики.

Телефоны экстренных служб:

- ПСС Самарской области - 333-55-14, 992-99-99;

- Служба спасения – 112;

- Старший оперативный дежурный ЕДДС – 930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд Самары» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 030.

Теги: прорубь, крещение

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