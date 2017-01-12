Как правильно купаться в проруби
Администрация Самары перед Крещением напоминает горожанам о правилах безопасности при купании в проруби.
Рекомендации:
- окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;
- перед купанием в проруби необходимо разогреться, сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
- никогда не ныряйте в прорубь вперед головой – это может привести шоку от холода;
- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
- не находитесь в проруби более 1 минуты;
- при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно;
- после купания следует растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
Напомним, в Самаре оборудовано пять официальных купелей: на спусках улиц Маяковского, Полевая, Некрасовская, Советской Армии, а также на 9-й просеке.
Все официальные места купания оснащены деревянными ступенями и поручнями. Безопасность будут обеспечивать сотрудники МЧС и медики.
Телефоны экстренных служб:
- ПСС Самарской области - 333-55-14, 992-99-99;
- Служба спасения – 112;
- Старший оперативный дежурный ЕДДС – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд Самары» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 030.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 17:05
После крещенского омовения граждан развезут на автобусах
Комментариев: 0
|В Тольятти перекроют дороги на Волгу
Вчера, 17:15
|МЧС передумала - в Самаре откроют 7 мест для крещенского купания
16 января 2017, 17:39
|В Тольятти будет платная крещенская купель
13 января 2017, 16:33
|Официальных купелей в Самаре не будет
12 января 2017, 17:11
|Завтра в Тольятти начнутся рейды ГИБДД
Сегодня, 17:55
|В Самаре состоится премьера "Иллюзии любви"
Сегодня, 17:15
|После крещенского омовения граждан развезут на автобусах
Сегодня, 17:05
|В декабре 2016 г. в Самарской области больше занимали
Сегодня, 13:22
|В Тольятти расскажут о компенсации льготникам оплаты ЖКХ
Сегодня, 13:00