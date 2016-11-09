Сегодня, 17:15

В Самаре состоится премьера "Иллюзии любви"

19 января Клуб любителей кинематографа «Треугольник» приглашает на кинолекторий и российскую премьеру драмы Николя Гарсия «Иллюзия любви».

Ведущий вечера: художественный руководитель клуба «Треугольника», киновед Роман Черкасов.



Стоимость билета – 120 рублей.

Начало - в 19:00.

Адрес: ул. Куйбышева, 103/105.

Теги: треугольник, премьера

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