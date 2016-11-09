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В Самаре состоится премьера "Иллюзии любви"
19 января Клуб любителей кинематографа «Треугольник» приглашает на кинолекторий и российскую премьеру драмы Николя Гарсия «Иллюзия любви».
В Самаре состоится премьера "Иллюзии любви"
19 января Клуб любителей кинематографа «Треугольник» приглашает на кинолекторий и российскую премьеру драмы Николя Гарсия «Иллюзия любви».
Ведущий вечера: художественный руководитель клуба «Треугольника», киновед Роман Черкасов.
Стоимость билета – 120 рублей.
Начало - в 19:00.
Адрес: ул. Куйбышева, 103/105.
Теги: треугольник, премьера
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