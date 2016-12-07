Сегодня, 17:30
О любви Брюллова за 25 рублей
Начало - в 18:00.
Вход: 25 рублей.
О любви Брюллова за 25 рублей
В Самарском художественном музее 19 января состоится лекция о живописце Карле Брюллове и его женщинах.
Лекция пройдет по программе выставки «Карл Брюллов» из собрания Государственного Русского музея. Она посвящена истории отношений знаменитого художника с двумя дамами: ученицей маэстро Любовью Бороздной-Стромиловой и моделью Марией Воейковой. Лектор расскажет о судьбе этих женщин и их потомков.
Начало - в 18:00.
Вход: 25 рублей.
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