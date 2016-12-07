Главное за сегодня: 
За окном: -6, завтра: -12
 Сегодня, 17:30 
Рейтинг: 0 
О любви Брюллова за 25 рублей

В Самарском художественном музее 19 января состоится лекция о живописце Карле Брюллове и его женщинах.
Лекция пройдет по программе выставки «Карл Брюллов» из собрания Государственного Русского музея. Она посвящена истории отношений знаменитого художника с двумя дамами: ученицей маэстро Любовью Бороздной-Стромиловой и моделью Марией Воейковой. Лектор расскажет о судьбе этих женщин и их потомков.

Начало - в 18:00.
Вход: 25 рублей.

Теги: брюллов, лекция

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios