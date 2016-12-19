Priora стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе
Самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей на Северном Кавказе в прошлом году осталась Lada Priora, выяснило агентство «Автостат».
В 2016 г. там было продано 8340 машин этой модели, хотя это на 28,5% меньше, чем в 2015 г. Второе место занимает Granta - 6937 экземпляров, падение - 17%. На третьей строчке северокавказского рейтинга - Vesta с результатом 4785 автомобилей.
В декабре прошлого года лидерство на рынке Северного Кавказа принадлежало Lada Granta (592 машин), Lada Priora в прошлом месяце продали 313 штук.
Теги: северный кавказ, лада, продажи
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