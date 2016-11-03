В декабре 2016 г. в Самарской области больше занимали
В Самарской области в декабре 2016 г. выдали 27 402 потребительских кредита. Это на 14,7% больше, чем в декабре 2015 г. (23 891), выяснило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом число выданных «карточных» кредитов в декабре сократилось на 13,4% - с 10 393 в декабре 2015 г. до 9004 в 2016г.
В целом по России в декабре прошлого года количество выданных потребительских и «карточных» кредитов увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5% и 6,6% соответственно.
Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц 2016 г. был в Ингушетии (+164,5%), Чеченской Республике (+49,7%) и в Приморском крае (+16,6%), а самое серьезное сокращение выдачи – в Чукотском АО (-34,6%), Ненецком АО (-23,4%) и Республике Бурятия (-15,4%).
Что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Тыве (+147,3%), Дагестане (+122,3%) и Чеченской Республике (+99,2%), а самое резкое снижение – в Чукотском АО (-38,5%), Владимирской (-32,4%) и Ивановской (-30,8%) областях.
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