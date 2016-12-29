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В Тольятти расскажут о компенсации льготникам оплаты ЖКХ

Сегодня, 18 января, в мэрии Тольятти организуют «прямую линию» для граждан. Чиновники обещают отвечать на вопросы об  изменениях в законодательстве по компенсации льготникам  расходов на оплату ЖКУ. Изменения вступили в силу 1 января.

Получить консультацию может любой горожанин по телефону: (8482) 543-266. «Прямая линия» будет работать с 15:00 до 17:00.

Теги: прямая линия, компенсация, жку

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