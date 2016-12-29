Сегодня, 13:00

В Тольятти расскажут о компенсации льготникам оплаты ЖКХ

Сегодня, 18 января, в мэрии Тольятти организуют «прямую линию» для граждан. Чиновники обещают отвечать на вопросы об изменениях в законодательстве по компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Изменения вступили в силу 1 января.

Получить консультацию может любой горожанин по телефону: (8482) 543-266. «Прямая линия» будет работать с 15:00 до 17:00.

Теги: прямая линия, компенсация, жку

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.