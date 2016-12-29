Сегодня, 13:00
В Тольятти расскажут о компенсации льготникам оплаты ЖКХ
В Тольятти расскажут о компенсации льготникам оплаты ЖКХ
Сегодня, 18 января, в мэрии Тольятти организуют «прямую линию» для граждан. Чиновники обещают отвечать на вопросы об изменениях в законодательстве по компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Изменения вступили в силу 1 января.
Получить консультацию может любой горожанин по телефону: (8482) 543-266. «Прямая линия» будет работать с 15:00 до 17:00.
Теги: прямая линия, компенсация, жку
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
16 января 2017, 17:30
О порядке компенсации платы за детсад
Комментариев: 0
|Тот, кому не дадут компенсацию ЖКУ в январе, может позвонить
12 января 2017, 12:06
|Компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг будут после 15 января
9 января 2017, 16:03
|Изменился порядок выплаты компенсаций за детские сады
9 января 2017, 14:47
|Главный следователь ответит на вопросы самарцев
29 декабря 2016, 15:27
Общество, свежие новости
|Завтра в Тольятти начнутся рейды ГИБДД
Сегодня, 17:55
|В Самаре состоится премьера "Иллюзии любви"
Сегодня, 17:15
|После крещенского омовения граждан развезут на автобусах
Сегодня, 17:05
|Как правильно купаться в проруби
Сегодня, 16:10
|В декабре 2016 г. в Самарской области больше занимали
Сегодня, 13:22