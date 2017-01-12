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Granta стали покупать в Германии на 202% больше

В 2016 году в Германии было продано 1 686 российских машин. Об этом пишет rns.online со ссылкой на Kraftfahrt-Bundesamt. Таким образом, доля российских авто на рынке ФРГ в минувшем году составила 0,05%. Самой популярной российской моделью в 2016 г. осталась Lada 4x4 — продано 1 109 машин, что на 12% больше, чем в 2015 г.

Lada Granta купили вдвое меньше - 569 штук, хотя это в три раза (или на 202%) больше, чем в 2015 г.

В 2015 г. в Германии продали 1,5 тыс. вазовских автомобилей.

Осенью прошлого года у немцев также была популярна вазовская «Нива».

Теги: гранта, автоваз, германия

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