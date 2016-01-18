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СВГК пожаловалась в ФАС России

3 февраля ФАС России рассмотрит дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п.4 ст.16), возбужденное в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В антимонопольную службу поступило обращение ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК») на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц ПАО «Газпром.

ФАС России установила, что с 2010 г. между правительством Самарской области и Газпромом «реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз» (дочернее предприятие Газпрома). Об этом говорится в сообщении ФАС.

В 2011 г. губернатор Самарской области и «Газпром межрегионгаз» скорректировали схему газоснабжения и газификации на территории региона. На основании этой схемы строятся новые и развиваются действующие газораспределительные системы. При этом, отмечает ФАС, «разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие Газпрому, но и независимым организациям».

Но схему утвердили без участия второй газораспределительной организации – ООО «СВГК». Компания направила свои замечания к утвержденной схеме в Минэнерго и ЖКХ Самарской области, но их не учли, выяснила ФАС.

«Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания», - считает антимонопольная служба.

Отметим, что с августа 2007 г. по май 2012 г. губернатором Самарской области был Владимир Артяков. С февраля 2014 г. Артяков – первый заместитель генерального директора Ростеха.

Теги: ФАС России, правительство Самарсокй области, Газпром, СВГК

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