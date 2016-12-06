Сегодня вечером самарцев зовут на слушания
Сегодня вечером, 18 января, пройдут публичные слушания по строительству спорткомплекса в Советском районе. Спортзал с бассейном хотят возвести у пересечения ул. Авроры и Аэродромной на участке площадью 3742,7 кв.м. Строить собирается ООО «Самаражилстрой».
Начало - в 18.00 часов.
Слушания пройдут во Дворце творчества по адресу: пр. Кирова, д. 145.
Отметим, что извещение о проведении слушаний администрация Самары опубликовала 17 января.
Теги: застройка, публичные слушания, ул авроры
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