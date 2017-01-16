Завтра в Тольятти начнутся рейды ГИБДД
С 19 по 31 января в Тольятти пройдут «специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы», сообщает мэрия.
19 января – выявление нарушений правил использования ремней безопасности;
20 января — контроль за применением детских удерживающих устройств;
21 и 28 января — массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
23 и 30 января – рейд на пешеходных переходах;
24 января — контроль за осуществлением пассажирских перевозок;
25 января – выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону встречного движения;
31 января – рейд по тонировке.
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