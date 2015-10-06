Вчера, 11:03

В Самаре переложат 800 м газопровода за 37 млн рублей

ООО «Средневолжская газовая компания» ищет подрядчика, который переложит участок газопровода по ул. Галактионовской от дома №38 до ул. Красноармейской. Протяженность газопровода – 0,8 км

Стоимость контракта – 37,8 млн рублей.

Подрядчика выберут 25 января. Закончить работы он должен до 31 августа.

Теги: газопровод, галактионовская

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.