Вчера, 11:03
В Самаре переложат 800 м газопровода за 37 млн рублей
В Самаре переложат 800 м газопровода за 37 млн рублей
ООО «Средневолжская газовая компания» ищет подрядчика, который переложит участок газопровода по ул. Галактионовской от дома №38 до ул. Красноармейской. Протяженность газопровода – 0,8 км
Стоимость контракта – 37,8 млн рублей.
Подрядчика выберут 25 января. Закончить работы он должен до 31 августа.
Теги: газопровод, галактионовская
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