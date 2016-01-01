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Бывший памятник архитектуры на ул. Самарской/Ульяновской в Самаре снесут весной

Самарское ООО «Строительная компания «Вест» снесет бывший памятник архитектуры на пересечении ул. Самарская / ул. Ульяновская, 172/29 в Ленинском районе Самары.

На аукцион по сносу здания подали заявки 8 компаний. К конкурсу были допущены 4 самарских. При начальной цене аукциона в 4,732 млн рублей ООО «СК «Вест» предложила свои услуги за 3,249 млн рублей.

Проект демонтажа аварийного здания на ул. Самарская / ул. Ульяновская, 172/29 делало ООО «Импульс». Здание общей площадью 538,1 кв м расположено на земельном участке площадью 738 кв. м.. Как говорится в проектной документации, фундамент здания – ленточный и з бутовой кладки, наружные стены - деревянные из рубленного бревна, облицованные керамическим кирпичом. Внутренние стены и перегородки здания – деревянные. Перекрытия 1-го и 2-го этажей выполнены из деревянных балок. Крыша здания – четырехскатная, вальмового типа, из наклонных стропил (брус, бревна).

Наружные лестницы – стальные, внутренняя лестница - деревянная. К зданию подведены инженерные сети: водо-, тепло-, электроснабжение, водоотведение. Внутренние инженерные коммуникации здания демонтированы.

Снести здание СК «Вест» должна за 50 дней после подписания договора с заказчиком и владельцем дома – Корпорацией развития Самарской области.

На этом месте корпорация собирается построить офисное здание. В апреле прошлого года по решению мэрии Самары ОАО «Корпорация развития Самарской области» получила разрешение на использование земельного участка на ул. Самарская / ул. Ульяновская, 172/29 под офисы и конторы.

До середины 2015 г. двухэтажное здание областному минимущества. В 2009 г. здание, построенное в конце XIX - начале ХХ века, имело статус «памятник архитектуры и объект культурного наследия». В 2011 г. по инициативе минимущества статус сняли. И выставили на торги за 14,3 млн рублей. В июне 2015 г. по постановлению губернатора здание и земельный участок под ним были передано в уставный капитал «Корпорации развития Самарской области».

Теги: Корпорация развития Самарской области, ул. Самарская / ул. Ульяновская 172/29, , СК "Вест"

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