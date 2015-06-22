Вчера, 10:19

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе"

Муниципальное предприятие «Жилсервис» ищет подрядчика, который отремонтирует сотни крыш в Самаре. Работы должны пройти с 1 апреля до 31 декабря этого года. Стоимость контракта – 6,5 млн рублей. Подрядчика выберут 13 февраля.

Адреса:

Алексея Толстого д.12-14 кв.15, лит В

Алексея Толстого д.127-129 кв.3,17,1, лит А

Алексея Толстого д.6-8 кв.6, лит Д

Алексея Толстого д.80/15-17 кв.2, лит АБ

Алексея Толстого д.81-83 кв.4, лит А

Братьев Коростылевых д.30 кв.2, лит А

Венцека д.10 кв.1, лит А

Братьев Коростылевых д.32-34 кв.1,2,3, лит А

Братьев Коростылевых д.50 кв.1, лит Б

Братьев Коростылевых д.50 кв.5, лит В

Братьев Коростылевых д.50 кв.8, лит Ж

Братьев Коростылевых д.6 кв.1а, лит А

Водников д.10 кв.7, лит АА1

Венцека д.18 кв.9,11, лит БВГ

Венцека д.22 кв.1,2, лит А

Венцека д.38 кв.9а, лит АА2ББ1

Венцека д.48 кв.7, лит А

Венцека д.93 кв.8, лит А

Водников д.16 кв.4, лит АББ1Б2

Водников д.31, лит А

Водников д.41/10-8 кв.8б, лит АА1А2А3Г

Водников д.42/13 кв.3, лит АБ

Водников д.69 кв.6, лит А

Водников д.83 кв.2, лит АА1

Галактионовская д.11-13 кв.31, лит Г

Галактионовская д.24-26 кв.4, лит А

Галактионовская д.41 кв.1, лит А

Галактионовская д.53 кв.1, лит А

Галактионовская д.64 кв.2, лит А

Куйбышева д.106 кв.8, лит А

Куйбышева д.43 кв.10, лит ББ1бб1

Куйбышева д.52 кв.2, лит А-А2

Куйбышева д.71 кв.8, лит АБВГ

Галактионовская д.19 кв.1, лит А

Комсомольская д.19 кв.1, лит АА1А2

Комсомольская д.20-22 кв.1, лит Б

Комсомольская д.42 кв.3, лит АА1А2А3

Крупская д.20 кв.40, лит А

Куйбышева д.54 кв.4, лит А-А2

Куйбышева д.6 кв.3, лит А

Водников д.9 кв.6,7,7а, лит Е

Галактионовская д.53 кв.5, лит А

Галактионовская д.54 кв.5, лит Б

Галактионовская д.71-69/65 кв.2, лит А

Запланный переулок д.10 кв.2,1, лит А

Запланный переулок д.11 кв1,3, лит АД

Куйбышева д.20 кв.6, лит ВВ1В2В3

Куйбышева д.56 кв.11, лит Ж

Затонная д.11 кв.1, лит А

Комсомольская д.20-22, лит В

Куйбышева д.107 кв.6, лит А

Куйбышева д.14 кв.11, лит ББ1б1

Куйбышева д.31 кв.1а, лит АА1А2

Куйбышева д.56 кв.6а, лит А-А4

Куйбышева д.61-63 кв.1а,2, лит А-А4

Ленинская д.104-106 кв.2, лит А

Ленинская д.12 кв.5, лит Б

Куйбышева д.40 кв.4, лит ВВ1

Куйбышева д.58 кв.46, лит А-А4КВГ

Куйбышева д.86 кв.19, лит АБГ

Куйбышева д.95 кв.5, лит А-А4

Ленинградская д.103/52-54 кв.7, лит А

Ленинградская д.108-110 кв.3, лит АБ

Ленинградская д.48-50 кв.48, лит А

Ленинградская д.55 кв.3, лит А-А3

Ленинская д.116 кв.21, лит А

Молодогвардейская д.106 кв.1, лит А

Молодогвардейская д.110 кв.3, лит А

Молодогвардейская д.112 кв.6, лит А

Молодогвардейская д.116, лит Д

Молодогвардейская д.4 кв.8, лит Б

Молодогвардейская д.42 кв.1, лит Аа

Молодогвардейская д.46-48 кв.3, лит АА1А2

Молодогвардейская д.58 кв.6, лит Б

Молодогвардейская д.61 кв.2, лит Б

Молодогвардейская д.94 кв.21, лит АБ

Некрасовская д.30 кв.2, лит А

Некрасовская д.52-54 кв.3, лит Б

Некрасовская д.70-72 кв.5, лит А

Молодогвардейская д.71 кв.7, лит Б

Молодогвардейская д.79 кв.1, лит А

Некрасовская д.73-75/50 кв.5, лит А

Некрасовская д.46 кв.4, лит А

Некрасовская д.57/65 кв.19, лит А

Пионерская д.38 кв.7, лит А

Репина переулок д.4 кв.3, 4, лит А

Садовая д.107 кв.2, лит А

Садовая д.62 кв.9,10, лит Б

Садовая д.78 кв.4,5,11, лит А

Садовая д.85 кв.4,7а,8, лит А

Садовая д.94 кв.4, лит В

Самарская д.21 кв.4, лит А

Самарская д.67 кв.1, лит А

Самарская д.83-85 кв.4а, лит А

Степана Разина д.29 кв.22, лит АА1А2

Куйбышева д.102/22-24 кв.23,24, лит БВ

Некрасовская д.39 кв.17, лит А

Некрасовская д.52-54 кв.7а, лит В

Некрасовская д.71 кв.1, лит А

Пионерская д.34 кв.2, лит ББ2

Пионерская д.43 кв.2, лит АА1А2

Садовая д.115 кв.1, лит А

Некрасовская д.94 кв.1,7, лит А

Репина переулок д.7-9 кв.2, лит А

Садовая д.100/87 кв.5, лит Б

Садовая д.109 кв.1, лит А

Садовая д.111 кв.9, лит АБ

Садовая д.14 кв.1, лит А-А4

Садовая д.22 кв.6, лит А

Садовая д.41-43 кв.2, лит В

Садовая д.63 кв.2, лит А

Садовая д.70-72/85 кв.5, лит Б

Садовая д.95 кв.1а, лит А

Самарская д.49 кв.2, лит А

Самарская д.58 кв.2, лит Б

Самарская д.63 кв.1, лит АБ

Степана Разина д.103 кв.18,27,8, лит А

Степана Разина д.140/16-18 кв.8, лит АБ

Степана Разина д.54 кв.2, лит А-А3

Степана Разина д.65 кв.37, лит А

Теги: жилсервис, ремонт кровли

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