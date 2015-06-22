В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе"
Муниципальное предприятие «Жилсервис» ищет подрядчика, который отремонтирует сотни крыш в Самаре. Работы должны пройти с 1 апреля до 31 декабря этого года. Стоимость контракта – 6,5 млн рублей. Подрядчика выберут 13 февраля.
Адреса:
Алексея Толстого д.12-14 кв.15, лит В
Алексея Толстого д.127-129 кв.3,17,1, лит А
Алексея Толстого д.6-8 кв.6, лит Д
Алексея Толстого д.80/15-17 кв.2, лит АБ
Алексея Толстого д.81-83 кв.4, лит А
Братьев Коростылевых д.30 кв.2, лит А
Венцека д.10 кв.1, лит А
Братьев Коростылевых д.32-34 кв.1,2,3, лит А
Братьев Коростылевых д.50 кв.1, лит Б
Братьев Коростылевых д.50 кв.5, лит В
Братьев Коростылевых д.50 кв.8, лит Ж
Братьев Коростылевых д.6 кв.1а, лит А
Водников д.10 кв.7, лит АА1
Венцека д.18 кв.9,11, лит БВГ
Венцека д.22 кв.1,2, лит А
Венцека д.38 кв.9а, лит АА2ББ1
Венцека д.48 кв.7, лит А
Венцека д.93 кв.8, лит А
Водников д.16 кв.4, лит АББ1Б2
Водников д.31, лит А
Водников д.41/10-8 кв.8б, лит АА1А2А3Г
Водников д.42/13 кв.3, лит АБ
Водников д.69 кв.6, лит А
Водников д.83 кв.2, лит АА1
Галактионовская д.11-13 кв.31, лит Г
Галактионовская д.24-26 кв.4, лит А
Галактионовская д.41 кв.1, лит А
Галактионовская д.53 кв.1, лит А
Галактионовская д.64 кв.2, лит А
Куйбышева д.106 кв.8, лит А
Куйбышева д.43 кв.10, лит ББ1бб1
Куйбышева д.52 кв.2, лит А-А2
Куйбышева д.71 кв.8, лит АБВГ
Галактионовская д.19 кв.1, лит А
Комсомольская д.19 кв.1, лит АА1А2
Комсомольская д.20-22 кв.1, лит Б
Комсомольская д.42 кв.3, лит АА1А2А3
Крупская д.20 кв.40, лит А
Куйбышева д.54 кв.4, лит А-А2
Куйбышева д.6 кв.3, лит А
Водников д.9 кв.6,7,7а, лит Е
Галактионовская д.53 кв.5, лит А
Галактионовская д.54 кв.5, лит Б
Галактионовская д.71-69/65 кв.2, лит А
Запланный переулок д.10 кв.2,1, лит А
Запланный переулок д.11 кв1,3, лит АД
Куйбышева д.20 кв.6, лит ВВ1В2В3
Куйбышева д.56 кв.11, лит Ж
Затонная д.11 кв.1, лит А
Комсомольская д.20-22, лит В
Куйбышева д.107 кв.6, лит А
Куйбышева д.14 кв.11, лит ББ1б1
Куйбышева д.31 кв.1а, лит АА1А2
Куйбышева д.56 кв.6а, лит А-А4
Куйбышева д.61-63 кв.1а,2, лит А-А4
Ленинская д.104-106 кв.2, лит А
Ленинская д.12 кв.5, лит Б
Куйбышева д.40 кв.4, лит ВВ1
Куйбышева д.58 кв.46, лит А-А4КВГ
Куйбышева д.86 кв.19, лит АБГ
Куйбышева д.95 кв.5, лит А-А4
Ленинградская д.103/52-54 кв.7, лит А
Ленинградская д.108-110 кв.3, лит АБ
Ленинградская д.48-50 кв.48, лит А
Ленинградская д.55 кв.3, лит А-А3
Ленинская д.116 кв.21, лит А
Молодогвардейская д.106 кв.1, лит А
Молодогвардейская д.110 кв.3, лит А
Молодогвардейская д.112 кв.6, лит А
Молодогвардейская д.116, лит Д
Молодогвардейская д.4 кв.8, лит Б
Молодогвардейская д.42 кв.1, лит Аа
Молодогвардейская д.46-48 кв.3, лит АА1А2
Молодогвардейская д.58 кв.6, лит Б
Молодогвардейская д.61 кв.2, лит Б
Молодогвардейская д.94 кв.21, лит АБ
Некрасовская д.30 кв.2, лит А
Некрасовская д.52-54 кв.3, лит Б
Некрасовская д.70-72 кв.5, лит А
Молодогвардейская д.71 кв.7, лит Б
Молодогвардейская д.79 кв.1, лит А
Некрасовская д.73-75/50 кв.5, лит А
Некрасовская д.46 кв.4, лит А
Некрасовская д.57/65 кв.19, лит А
Пионерская д.38 кв.7, лит А
Репина переулок д.4 кв.3, 4, лит А
Садовая д.107 кв.2, лит А
Садовая д.62 кв.9,10, лит Б
Садовая д.78 кв.4,5,11, лит А
Садовая д.85 кв.4,7а,8, лит А
Садовая д.94 кв.4, лит В
Самарская д.21 кв.4, лит А
Самарская д.67 кв.1, лит А
Самарская д.83-85 кв.4а, лит А
Степана Разина д.29 кв.22, лит АА1А2
Куйбышева д.102/22-24 кв.23,24, лит БВ
Некрасовская д.39 кв.17, лит А
Некрасовская д.52-54 кв.7а, лит В
Некрасовская д.71 кв.1, лит А
Пионерская д.34 кв.2, лит ББ2
Пионерская д.43 кв.2, лит АА1А2
Садовая д.115 кв.1, лит А
Некрасовская д.94 кв.1,7, лит А
Репина переулок д.7-9 кв.2, лит А
Садовая д.100/87 кв.5, лит Б
Садовая д.109 кв.1, лит А
Садовая д.111 кв.9, лит АБ
Садовая д.14 кв.1, лит А-А4
Садовая д.22 кв.6, лит А
Садовая д.41-43 кв.2, лит В
Садовая д.63 кв.2, лит А
Садовая д.70-72/85 кв.5, лит Б
Садовая д.95 кв.1а, лит А
Самарская д.49 кв.2, лит А
Самарская д.58 кв.2, лит Б
Самарская д.63 кв.1, лит АБ
Степана Разина д.103 кв.18,27,8, лит А
Степана Разина д.140/16-18 кв.8, лит АБ
Степана Разина д.54 кв.2, лит А-А3
Степана Разина д.65 кв.37, лит А
Теги: жилсервис, ремонт кровли
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