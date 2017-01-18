В Самаре посадят 28 га цветников
МП «Спецремстройзеленхоз» в 2017 г. собирается высадить цветы на площади 28,3 тыс. кв. м, газонов – на 12 тыс. кв. м. В прошлом году, как доложил представитель МП в мэрии, площадь озеленения в городе увеличилась на 25%.
«Кроме того, предприятие выступило генеральным подрядчиком на реконструкции улицы Стара Загора и комплексном благоустройстве въезда на Южном шоссе», - отметила мэрия.
Подрядчиком ремонта бульвара на Стара Загоре МП "Спецремстройзеленхоз" выбрали в начале июля. Стоимость работ составила 134 млн рублей.
А конкурс, проводившийся МП «Самараводоканал» на посадку до 1 ноября напротив ТЦ «Амбар» 6 тыс. растений выиграло ООО «Сад» . Цена контракта составляла 51 млн рублей.
Теги: спецремстройзеленхоз, озеленение, цветники
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