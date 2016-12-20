МП «Благоустройство» сэкономило на уборке города 44 млн рублей
Руководитель МП «Благоустройство» Алексей Власов, который занял этот пост в сентябре 2016 г., подвел итоги работы предприятия в прошлом году. На профильном совещании в мэрии он доложил, что МП сократило долю работ, выполняемых субподрядчиками, сэкономив за счет этого около 44 млн рублей.
«В 2016 г. предприятие избавилось от просроченной кредиторской задолженности, хотя еще в сентябре она составляла 260 млн рублей. По итогам года предприятию удалось снизить убытки на 47%», - уверяет пресс-служба горадминистрации.
Обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 млн кв. м и сейчас превышает 12,7 млн кв. м. А "качество уборки повысилось, - пишет пресс-служба мэрии, - о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов".
Предприятие собирается экономить на реагентах и постепенно отказаться от песчано-соляной смеси.
Теги: мп благоустройство, мэрия
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