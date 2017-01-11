Стоимость патента для трудовых мигрантов в Самарской области выросла на 100 рублей
Ежемесячная стоимость патента для трудовых мигрантов в этом году составит 3100 рублей. Об этом сообщает Минтруда Самарской области.
В 2015 г. патент стоил 2500 рублей, 2016 г. – 3000 рублей. В 2017 г. стоимость патента в субъектах Приволжского федерального округа, установивших коэффициент, находится в диапазоне от 2725-3633 рубля.
Разрабатывать законопроект о повышении цены патента Минтруда начал в ноябре. Тогда сообщалось: «Важным моментом при разработке проекта закона также является недопущение ситуации, при которой налоговая нагрузка на российских граждан – коренных жителей Самарской области может быть больше, чем на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона».
Новая цена патента для мигрантов «позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% процентов от прогнозной средней заработной платы по таким сферам, как строительство, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства и др».
Повышать цену патента на более значительную величину Минтруда не стал, потому что это могло бы «спровоцировать уход иностранных работников в нелегальную занятость, и, как следствие – ухудшение криминогенной обстановки в регионе». Кроме того, год назад, Минтруда предсказывал вероятность снижения численности трудовых мигрантов при сохранении поступлений в региональный бюджет на уровне 2015 г.
«Данный прогноз подтверждается оперативными данными, согласно которым по состоянию на 31 декабря 2016 г. выдано 38 849 патентов, - сообщает минтруда. - … в консолидированный бюджет Самарской области поступило 596,59 млн рублей».
Теги: минтруда, патент дял трудовых мигрантов, Самарская область
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