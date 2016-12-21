Вчера, 17:02

Губернатор вручил полицейским ключи от 50 новых спецавтомобилей

фото пресс-службы правительства Самарской области

На выделенные из бюджета Самарской области 56,7 млн рублей закуплено 50 автомобилей для территориальных подразделений Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба облправительства. Сегодня губернатор области Николай Меркушкин передал машины полицейским.

Автопарк областной ГИБДД пополнили 14 автомобилей Lada Vesta, 16 — Lada Granta, 9 Toyota Camry и 11 Skoda Octavia. Все автомобили оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые могут непрерывно снимать спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями.

«Обновление парка техники — это результат сотрудничества правительства области и регионального управления МВД», - сказал губернатор. По его словам, в прошлом году на финансирование программ общественной безопасности из областного бюджета было выделено 865 млн рублей, на 300 млн больше, чем в 2015 г.

«Мы благодарим правительство и губернатора за большую работу, которая сегодня проводится. Финансирования только из федерального бюджета для решения вопросов безопасности, конечно же, недостаточно», - цитирует пресс-служба главу ГУ МВД по Самарской области Сергея Солодовникова.

Теги: гибдд, автопарк, облбюджет, губернатор

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