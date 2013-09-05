Вчера, 17:02

Уже можно записаться на целевой прием

2 февраля в 10.00 на ул. Маяковского, д. 20 будут принимать граждан. Прием будет целевой, уточняется в сообщении, - будут принимать граждан, у которых есть претензии к системе здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи в Самарской области. Записаться можно уже сейчас по телефону 8(846)337-29-03.

Слушать граждан будут члены Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в области, сотрудники аппарата Уполномоченного, а также приглашенные специалисты.

«… гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения ваших проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации ваших прав или устранению допущенных в отношении вас нарушений в сфере здравоохранения», - обещает пресс-служба омбудсмена.

Теги: целевой прием, здравоохранение

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.