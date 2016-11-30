17 января 2017, 16:30

Тольятти потратит на ремонт дорог 1,059 млрд рублей

На ремонт магистральных дорог Тольятти в этом году направит 1,059 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, добавив, что власти Самарской области сегодня подтвердили выделение субсидий из областного бюджета (1,003 млрд рублей). Из бюджета Тольятти добавят 56 млн рублей.

215,7 млн рублей из общей суммы – переходящие средства с 2016 г., предусмотренные на ремонт четырех участков автодорог: ул. Диагональной (от ул. Баныкина до ул. Кунеевской), Комсомольского шоссе, ул. Кудашева и Южного шоссе (от ул. Заставной до границы Тольятти).

843 млн рублей направят на ремонт 16 дорожных участков во всех трех районах города.

В Автозаводском районе будут отремонтированы 5 участков магистралей на 264 млн рублей: Фабричный проезд (от ул. Коммунальной до Южного шоссе с парковочными площадками возле колл-центра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северной), ул. Ботаническая (от Южного шоссе до ул. Коммунальной), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул.Спортивной (от ул. Юбилейной до Московского пр-та).

В Центральном районе направят 387 млн рублей на ремонт 8 дорог: ул. Лесная (от ул. К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольской), ул. К. Маркса (от ул. Лесной до ул. Ленинградской), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова), ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республиканской), ул. Строителей, ул. Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы).

В Комсомольском районе будут ремонтировать 3 участка дорог за 192 млн руб.: ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевской), ул. Матросова (от ул. Громовой до ул. Комсомольской, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (о ул. Баныкина до ул. Громовой).

Мэрия Тольятти уже подготовила документы к проведению аукционов по выбору подрядчиков, сообщает пресс-служба. Аукционы объявят после того, как завтра, 18 января, гордума внесет изменения в бюджет города, распределив законодательно выделенные деньги.

В прошлом году Тольятти выделяли на ремонт дорог 1,189 млрд рублей:

- из городского бюджета – 175, 335 млн рублей;

- из областного – 763, 660 млн рублей;

- из федерального – 250 млн рублей.

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