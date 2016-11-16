Вчера, 17:04

Родители 11-классников могут поговорить с министром образования Самарской области о ЕГЭ

Завтра, 18 января, в 16:00 министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев будет общаться с «родительской общественностью региона». Об этом говорится в сообщении минобра.

В центре профобразования будет организована видеоконференция. Министр готов говорить об организации и проведении единого государственного экзамена в Самарской области в 2017 г.

«Задать вопросы министру образования смогут родители выпускников всех территорий области», - уверяет пресс-служба минобра.

Теги: минобр, пылев, егэ

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