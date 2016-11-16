Главное за сегодня: 
За окном: -10, завтра: -12
 Вчера, 17:04 
Рейтинг: 0 
Родители 11-классников могут поговорить с министром образования Самарской области о ЕГЭ

Завтра, 18 января, в 16:00 министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев будет общаться с «родительской общественностью региона». Об этом говорится в сообщении минобра.

В центре профобразования будет организована видеоконференция. Министр готов говорить об организации и проведении единого государственного экзамена в Самарской области в 2017 г. 

«Задать вопросы министру образования смогут  родители выпускников всех территорий области», - уверяет пресс-служба минобра.

Теги: минобр, пылев, егэ

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios