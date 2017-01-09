Вчера, 15:23

"Сент-Этьен" попросит ФИФА проверить трансфер Молло

Французский клуб "Сент-Этьен" готовит обращение в палату разрешения споров ФИФА о проведении расследования трансфера полузащитника Йоана Молло, сообщает портал Butfootballclub со ссылкой на источники в "Сент-Этьене". Игрок недавно перешел из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит". Французы считают, что они получили слишком мало за трансфер полузащитника – всего 250 тыс.евро или половину от суммы сделки. Однако имеется информация, что «Зенит» заплатил за Молло минимум в пять раз больше.

Молло перешел в самарский клуб на правах аренды из "Сент-Этьена" летом 2015 г. Срок аренды был рассчитан на 1 сезон. Через год игрок подписал с "Крыльями" трехлетний договор. За "Крылья Советов" Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов.

"Крылья Советов" и "Зенит" договорились о переходе Йоана Молло 10 января. Как писал «Спорт-Экспресс», сумма трансфера оценивается в 3 млн евро, а сам футболист будет получать в "Зените" около 1,5 млн евро. В Самаре, как было озвучено на заседании губдумы 27 декабря, Молло получал самую большую зарплату среди игроко "Крыльев" - 65 тыс. евро в месяц.

Теги: сен-этьен, молло, зенит, крылья советов

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