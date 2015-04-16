Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -12
 Вчера, 14:15 
Рейтинг: 5 5
Попрощаться с Олегом Дьяченко можно завтра

«В Самаре умер Олег Дьяченко. Предприниматель, политик и меценат. Реликт, широкая душа и масштабная личность. Светлая память», - написал вчера в своем твиттере депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Прощание с Олегом Дьяченко состоится 18 января с 11:00 до 13:00 в музее им. П.В. Алабина, сообщает trkterra.ru.

Олегу Дьяченко в прошлом году исполнилось 60 лет. С 1991 г. он был замом генерального директора предприятия «Газпром», с 1994 г. – первый заместитель генерального директора Ассоциации Делового Сотрудничества «Волгопромгаз». С 1997 г. по сентябрь 2016 г. был депутатом губернской думы Самарской области. Параллельно занимал должности зампредседателя совета директоров ООО «Управляющая Компания Холдинга «Волгопромгаз» и председателя совета директоров АКБ «Газбанк».

Теги: Дьяченко

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios