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Попрощаться с Олегом Дьяченко можно завтра
«В Самаре умер Олег Дьяченко. Предприниматель, политик и меценат. Реликт, широкая душа и масштабная личность. Светлая память», - написал вчера в своем твиттере депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
Прощание с Олегом Дьяченко состоится 18 января с 11:00 до 13:00 в музее им. П.В. Алабина, сообщает trkterra.ru.
Олегу Дьяченко в прошлом году исполнилось 60 лет. С 1991 г. он был замом генерального директора предприятия «Газпром», с 1994 г. – первый заместитель генерального директора Ассоциации Делового Сотрудничества «Волгопромгаз». С 1997 г. по сентябрь 2016 г. был депутатом губернской думы Самарской области. Параллельно занимал должности зампредседателя совета директоров ООО «Управляющая Компания Холдинга «Волгопромгаз» и председателя совета директоров АКБ «Газбанк».
Теги: Дьяченко
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