В Самаре построят школу на территории ЗиМа
В Самаре собираются построить школу на месте бывшего завода им. Масленникова (ЗиМ) в Октябрьском районе.
«Специалисты уже просчитывают, как адаптировать типовые проекты. Сейчас идет оформление земельного участка. По планам, эта работа завершится к началу февраля, после чего собственники территории передадут участок, необходимый для строительства школы, в бессрочное пользование муниципалитету», - сообщила пресс-служба самарской мэрии.
Предполагается, что площадь новой школы составит 27 тыс. кв. м, в ней будут обучаться 1500 школьников.
17 апреля 2014 г. представили концепцию развития территории бывшего завода. На площадке в 51 га планировали построить жилой комплекс на 13 тыс. жителей общей площадью 520 тыс. кв. м. Территорию ЗиМа собирались застраивать в четыре этапа (до 2014 г.). Сначала - сектор около набережной, после чего строительство должно было пойти вверх к ул. Ново‑Садовой. В общественной зоне предполагалось построить комплекс из двух детских садов, двух школ, поликлиники, спортивных зон и торгово‑развлекательным центром площадью 154 тыс. кв. м.
В прошлом году власти Самарской области анонсировали строительство в Октябрьском районе школы на 825 мест по другому адресу - на участке, где расположены здание «Самарского областного детского эколого-биологического центра» и недостроенный объект капитального строительства (в границах улиц Мичурина, Врубеля, Гая).
Теги: школа, зим, зим, самара, школа
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