Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -12
 Вчера, 13:22 
Рейтинг: 0 
Отчисления в госбюджет от Самарской таможни снизились на 3 млрд рублей

В 2016 г. Самарская таможня перечислила в федеральный бюджет 21,3 млрд рублей. Импортная составляющая - 20,4 млрд рублей, экспортная – 419 млн рублей. В декабре таможня перечислила 1,5 млрд рублей.

В 2015 г. таможня перечислила в федеральный бюджет 23,8 млрд рублей.

Теги: таможня, бюджет

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios