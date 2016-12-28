Вчера, 13:22
Отчисления в госбюджет от Самарской таможни снизились на 3 млрд рублей
Отчисления в госбюджет от Самарской таможни снизились на 3 млрд рублей
В 2016 г. Самарская таможня перечислила в федеральный бюджет 21,3 млрд рублей. Импортная составляющая - 20,4 млрд рублей, экспортная – 419 млн рублей. В декабре таможня перечислила 1,5 млрд рублей.
В 2015 г. таможня перечислила в федеральный бюджет 23,8 млрд рублей.
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