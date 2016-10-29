Вчера, 12:51

Октябрьск слишком много платит поставщикам ресурсов

Счетная палата Самарской области попыталась выявить резервы бюджета в Октябрьске Самарской области. Проверка счетной палаты была одной из мер по стабилизации ситуации в городе, которую одобрило в прошлом году областное правительство.

К началу марта 2016 г. по указанию областных властей администрация самого Октябрьска подготовила план экономии. Подразумевалось, что уже к концу первого полугодия 2016 г. городские власти сократят свои расходы и лишних работников, а также проведут инвентаризацию городского имущества, и либо сдадут его в аренду, либо продадут с торгов.

В 2016 г. доходы городского бюджета были запланированы на уровне 276,306 млн рублей, расходы – 279,695 млн рублей, дефицит – 3,389 млн рублей. Из областного бюджета город должен был получить 138,378 млн рублей в качестве межбюджетных трасфертов. Еще столько же - в качестве безвозмездных поступлений. В сумме это 276,756 млн рублей, то есть больше, чем весь объем доходной части бюджета.

«Прогнозируемые поступления доходов в 2016 г. ниже показателя 2015 г. на 12 млн рублей, - выяснила счетная палата. - Ожидаемое невыполнение доходной части местного бюджета за 2016 г. - 41,6 млн рублей, что ограничивает возможность финансирования расходных обязательств».

По мнению аудиторов счетной палаты, доходы города снизились из-за остановки основных производственных компаний Октябрьска - ООО «Завод керамзитового гравия» и ОАО «Стройизоляция». Еще 6,7 млн рублей город не из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков на основании судебных решений и из-за расторжения договоров аренды земельных участков.

Кроме того, выяснили аудиторы после выборочной проверки, Октябрьск недополучил 5 млн рублей из-за заниженной арендной платы на земельные участки. Также арендаторы массово нарушают сроки внесения платы за аренду участков, а городские власти не расторгают договоры через суд и не взыскивают задолженность.

Счетная палата считает, что город неправомерно заплатил ООО «Газпроммежрегионгаз Самара» по обязательствам своего МУПа – «Жилищное управление» - 40 млн рублей. «В целях оптимизации расходов бюджета целесообразно на этапе предварительного контроля исключить возможность принятия и оплаты необоснованных расходных обязательств», - считает счетная палата. И для сокращения расходов бюджета советует проанализировать все имеющиеся договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Потому что Октябрськ должен платить по ним по 17 млн рублей в год.

В начале декабря 2016 г. дума Октябрьска утвердила профицитный бюджет на 2017 г. Доходы – 255,791 млн рублей, расходы – 224,144 млн рублей. И вновь большую часть денег в доходную часть город рассчитывает получить в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов - 143,556 млн рублей. Еще запланированы 102,927 млн рублей налоговых и 9,298 млн рублей неналоговых доходов Кроме того, город планирует взять банковский кредит в размере 14 млн рублей. В будущем году Октябрьску надо погасить 19,48 млн рублей ранее взятого банковского кредита и 33,741 млн рублей - долга перед облбюджетом.

Теги: октябрьск, счетная палата самарской области, план стабилизации

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