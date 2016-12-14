Главное за сегодня: 
За окном: -11, завтра: -12
 Вчера, 12:43 
Рейтинг: 0 
Природоохранный центр Самарской области хотят переселить

Счетная палата (СП) Самарской области проверила деятельность  бюджетного учреждения «Природоохранный центр» и выяснила, что в организации половина сотрудников – управленцы.

При штатной численности 30 единиц  на административно-управленческих должностях в 2014 и в 2015 гг. работало  15 человек; в 2016 г. - 14, в том числе 2 заместителя директора.

«Дублирование должностных обязанностей позволяет сократить три должности руководителей и сэкономить средства бюджетного учреждения - 2,4 млн рублей в год», - считают аудиторы.

Также СП рекомендовала организации переехать в помещение с арендной ставкой подешевле. Сейчас  учреждение размещается на площади 337,6 кв. м со средней стоимостью аренды 540,83 рубля за 1 кв. м в месяц (центр расположен на территории бывшего ЗиМа - ул. ново-Садовая, 106 корп. 106).

«Устранение перечисленных недостатков позволит сэкономить средства бюджетного учреждения в сумме от 2,9 до 7,7 млн рублей», - отмечает пресс-служба СП.

Для справки

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Природоохранный центр» создано на основании постановления Губернатора Самарской области от 25 июня 2008 г. № 73 Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и Министерством имущественных отношений Самарской области для решения широкого круга задач в сфере природопользования и экологической безопасности. 

 

Теги: счетная палата, природоохранный центр

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
Вчера, 12:51
Октябрьск слишком много платит поставщикам ресурсов
Комментариев: 0
Счетная палата подсчитала финансовые грехи Чапаевска
12 января 2017, 10:02
Минобразования Самарской области переплатило частным детсадам 167 млн рублей
29 декабря 2016, 11:01
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области должен в бюджет 12 млн рублей
22 декабря 2016, 10:25
У Счетной палаты Самарской области есть претензии к Управлению капстроительства
14 декабря 2016, 15:20
Экономика, свежие новости
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Самарской области выросла на 100 рублей
Вчера, 17:32
Губернатор вручил полицейским ключи от 50 новых спецавтомобилей
Вчера, 17:02
Отчисления в госбюджет от Самарской таможни снизились на 3 млрд рублей
Вчера, 13:22
Октябрьск слишком много платит поставщикам ресурсов
Вчера, 12:51
Водка в Самаре подорожала
Вчера, 09:52

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios