Вчера, 12:43

Природоохранный центр Самарской области хотят переселить

Счетная палата (СП) Самарской области проверила деятельность бюджетного учреждения «Природоохранный центр» и выяснила, что в организации половина сотрудников – управленцы.

При штатной численности 30 единиц на административно-управленческих должностях в 2014 и в 2015 гг. работало 15 человек; в 2016 г. - 14, в том числе 2 заместителя директора.

«Дублирование должностных обязанностей позволяет сократить три должности руководителей и сэкономить средства бюджетного учреждения - 2,4 млн рублей в год», - считают аудиторы.

Также СП рекомендовала организации переехать в помещение с арендной ставкой подешевле. Сейчас учреждение размещается на площади 337,6 кв. м со средней стоимостью аренды 540,83 рубля за 1 кв. м в месяц (центр расположен на территории бывшего ЗиМа - ул. ново-Садовая, 106 корп. 106).

«Устранение перечисленных недостатков позволит сэкономить средства бюджетного учреждения в сумме от 2,9 до 7,7 млн рублей», - отмечает пресс-служба СП.

Для справки

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Природоохранный центр» создано на основании постановления Губернатора Самарской области от 25 июня 2008 г. № 73 Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и Министерством имущественных отношений Самарской области для решения широкого круга задач в сфере природопользования и экологической безопасности.

Теги: счетная палата, природоохранный центр

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